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В Бурятии похитителей кедровых орешков застукали на месте кражи

В Бурятии похитителей кедровых орешков застукали на месте кражи
Происшествия, 
Хозяин имущества проснулся от лая собаки

На попытке кражи мешков с кедровым орехом попались двое молодых жителей посёлка Усть-Баргузин в Бурятии.

В дежурную часть отделения полиции 8 сентября обратился 48-летний местный житель, которого и пытались обокрасть. Несколько дней назад он приехал из тайги, где собрал восемь мешков кедровой шишки. Продать их можно примерно за 20 тысяч рублей, рассказал заявитель.

По приезду мужчина позвонил своему знакомому сельчанину и поинтересовался, знает ли он, кому можно продать орехи. Получив отрицательный ответ, мужчина решил повременить с продажей и пока положил мешки в зимовье.

- В это время приятель мужчины вместе со своим собутыльником решили похитить мешки с добытым. Ночью молодые люди через забор проникли на соседний участок и, предположив, что мешки с шишкой могут находиться в зимовье, выставили стекло заранее принесённым инструментом и вытащили один мешок. Однако проснувшийся от лая собаки хозяин имущества зашёл в зимовье и обнаружил незваных гостей. Злоумышленники испугались и убежали, - сообщили в МВД по Бурятии.

Мужчина узнал одного из визитёров и попытался самостоятельно поговорить с ним. Когда разговора не получилось, он обратился в полицию.

В тот же день 19-летние неудавшиеся воры были задержаны. За попытку кражи группой лиц по предварительному сговору на них возбуждено уголовное дело.

Отметим, оба задержанных ранее неоднократно судимы.
попытка кражи

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