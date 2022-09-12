Вора задержали росгвардейцы
Рано утром 12 сентября сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о краже в Улан-Удэ.
Как выяснилось, ночью неизвестный познакомился с нетрезвой женщиной и пригласил её к себе домой. У себя дома мужчина стащил из сумки женщины мобильный телефон, а также перевёл деньги с её банковского счёта.
Проснувшись утром, женщина поспешила уйти. Вскоре, обнаружив пропажу телефона и денег, обратилась в полицию.
Прибывшие на место преступления по улице Бау Ямпилова росгвардейцы задержали подозреваемого, его нашли благодаря ориентировке.
- 33-летний безработный местный житель признался в совершённом преступлении и был доставлен в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Улан-удэнка согласилась пойти ночевать к незнакомцу и оказалась обокрадена
Происшествия, Фото:
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