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Улан-удэнка согласилась пойти ночевать к незнакомцу и оказалась обокрадена

Улан-удэнка согласилась пойти ночевать к незнакомцу и оказалась обокрадена
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Вора задержали росгвардейцы

Рано утром 12 сентября сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о краже в Улан-Удэ.

Как выяснилось, ночью неизвестный познакомился с нетрезвой женщиной и пригласил её к себе домой. У себя дома мужчина стащил из сумки женщины мобильный телефон, а также перевёл деньги с её банковского счёта.

Проснувшись утром, женщина поспешила уйти. Вскоре, обнаружив пропажу телефона и денег, обратилась в полицию.

Прибывшие на место преступления по улице Бау Ямпилова росгвардейцы задержали подозреваемого, его нашли благодаря ориентировке.

- 33-летний безработный местный житель признался в совершённом преступлении и был доставлен в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

кража Росгвардия

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