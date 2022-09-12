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Улан-удэнец вырастил в огороде более 300 кустов мака

Улан-удэнец вырастил в огороде более 300 кустов мака
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Мак старому наркоману был нужен не для булочек

8 сентября сотрудники управления наркоконтроля МВД нагрянули к 45-летнему улан-удэнцу. Мужчина на огороде своего дома на улице Уссурийская вырастил богатый урожай мака.

Всего полицейские изъяли 323 куста. Их горожанин любовно выращивал в грядке и в теплице. И столь много мака ему явно было нужно не для стряпни.

- Мужчина будет привлечён к уголовной ответственности по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства». Гражданин ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за наркопреступление, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Кроме того, выяснилось, что хозяин дома устроил здесь наркопритон, где собирались для потребления как раз наркотиков опийной группы.

Приятели обеспечивали его деньгами для покупки сырья, необходимого для приготовления ацетилированного опия. Мужчина изготавливал наркотическое средство, после чего употреблял вместе с гостями. Так периодически собирались пять наркоманов.


Из квартиры изъяты шприцы со следами наркотика, посуда и плитка, использовавшиеся при приготовлении наркотического средства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Организация притона для потребления наркотических средств». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы до четырёх лет.

наркотики

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