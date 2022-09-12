В Бурятии спасли бабушку, сломавшую ногу

Тревогу забили соседи пожилой женщины
Сегодня, 12 сентября в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение от полицейских города Гусиноозёрск. Они сообщили, что 73-летняя женщина, которая живёт одна, не открывает дверь квартиры.
В полицию обратились соседи пенсионерки. Они забили тревогу, так как бабушка со вчерашнего дня не выходила из квартиры и не отвечает им.
- На место выехали спасатели. Вместе с сотрудниками полиции они вскрыли окно квартиры, расположенное на первом этаже. Проникнув в помещение, спасатели на полу обнаружили бабушку, вероятно, с переломом ноги. Обеспечив доступ в квартиру экстренным службам, спасатели передали женщину сотрудникам скорой помощи, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Благодаря своевременной помощи пострадавшая женщина в удовлетворительном состоянии была доставлена в районную больницу.
Спасатели призывают жителей республики быть внимательными к одиноко проживающим родственникам, соседям, знакомым, особенно пожилым или имеющим ограниченные возможности.
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Происшествия, Фото:
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