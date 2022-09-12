Забайкалец разбил дверь в ресторан и украл алкоголь

Вор был пьян



В ОМВД России по Забайкальскому району Забайкальского края обратился собственник местного ресторана. Он сообщил о краже алкоголя из заведения на сумму более четырёх тысяч рублей.



Как выяснилось, ночью неизвестный проник в ресторан, разбив стеклянную входную дверь, после чего украл несколько бутылок алкоголя.



- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 41-летний житель села Билитуй, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Как оказалось, мужчина отдыхал в ресторане, из которого и совершил кражу. После закрытия заведения мужчина решил продолжить распитие алкоголя, из-за чего пошёл на преступление.



На задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.



