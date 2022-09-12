Вор был пьян
В ОМВД России по Забайкальскому району Забайкальского края обратился собственник местного ресторана. Он сообщил о краже алкоголя из заведения на сумму более четырёх тысяч рублей.
Как выяснилось, ночью неизвестный проник в ресторан, разбив стеклянную входную дверь, после чего украл несколько бутылок алкоголя.
- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 41-летний житель села Билитуй, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Как оказалось, мужчина отдыхал в ресторане, из которого и совершил кражу. После закрытия заведения мужчина решил продолжить распитие алкоголя, из-за чего пошёл на преступление.
На задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Забайкалец разбил дверь в ресторан и украл алкоголь
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