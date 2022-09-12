12 сентября

11 сентября

Популярное

Мотоциклист насмерть разбился под Иркутском

Происшествия, 
Мотоциклист врезался в иномарку, а затем попал под грузовик

Около 8:30 утра 12 сентября на 3-м километре Александровского тракта под Иркутском произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации Госавтоинспекции Иркутской области, водитель мотоцикла Yamaha столкнулся с попутно идущей впереди Toyota Camry. От удара мотоциклиста откинуло на встречную полосу, где он попал под грузовой автомобиль Volvo.

От полученных травм водитель мотоцикла скончался до прибытия скорой помощи.

Погибшему 56 лет, он был жителем Иркутска.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.




ДТП смерть мотоциклисты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Мотоциклист насмерть разбился под Иркутском
Происшествия, 12.09.2022
Мотоциклист врезался в иномарку, а затем попал под грузовик
В Бурятии подожгли тепловоз-памятник
В Бурятии подожгли тепловоз-памятник
Происшествия, 12.09.2022
Памятник был установлен совсем недавно
В Бурятии тушат один лесной пожар
В Бурятии тушат один лесной пожар
Происшествия, 12.09.2022
Возгорание уже локализовано
В Бурятии обнаружили тело утонувшей девушки
В Бурятии обнаружили тело утонувшей девушки
Происшествия, 12.09.2022
Инцидент произошёл в выходной день  
В Улан-Удэ трамвай сбил студентку
В Улан-Удэ трамвай сбил студентку
Происшествия, 11.09.2022
Из-под трамвая пострадавшую девушку вытащил очевидец
В Улан-Удэ на пожаре в гараже нашли труп
В Улан-Удэ на пожаре в гараже нашли труп
Происшествия, 11.09.2022
Пожар произошёл в гаражном кооперативе
В Бурятии потушили два лесных пожара
В Бурятии потушили два лесных пожара
Происшествия, 11.09.2022
С огнём боролся 131 человек
Мошенники выманили у пожилого братчанина более 400 тысяч рублей
Мошенники выманили у пожилого братчанина более 400 тысяч рублей
Происшествия, 10.09.2022
Подозрительные денежные переводы заметили сотрудники банка 
На дороге в Бурятии водитель «Тойоты» сбил корову
На дороге в Бурятии водитель «Тойоты» сбил корову
Происшествия, 10.09.2022
Пострадавших водителя и пассажиров сейчас осматривают медики 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^