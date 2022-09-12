Мотоциклист насмерть разбился под Иркутском

Мотоциклист врезался в иномарку, а затем попал под грузовик
Около 8:30 утра 12 сентября на 3-м километре Александровского тракта под Иркутском произошло смертельное ДТП.
По предварительной информации Госавтоинспекции Иркутской области, водитель мотоцикла Yamaha столкнулся с попутно идущей впереди Toyota Camry. От удара мотоциклиста откинуло на встречную полосу, где он попал под грузовой автомобиль Volvo.
От полученных травм водитель мотоцикла скончался до прибытия скорой помощи.
Погибшему 56 лет, он был жителем Иркутска.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.
Мотоциклист врезался в иномарку, а затем попал под грузовик
Памятник был установлен совсем недавно
Столкнулись легковушка и грузовик
Возгорание уже локализовано
Мужчина скончался на месте
Легковушку сильно смяло
Женщину приговорили к лишению свободы
Инцидент произошёл в выходной день
Из-под трамвая пострадавшую девушку вытащил очевидец
Возбуждено уголовное дело
Пожар произошёл в гаражном кооперативе
С огнём боролся 131 человек
Мужчина выражался нецензурной бранью
Подозрительные денежные переводы заметили сотрудники банка
Пострадавших водителя и пассажиров сейчас осматривают медики