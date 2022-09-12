Мотоциклист насмерть разбился под Иркутском





Около 8:30 утра 12 сентября на 3-м километре Александровского тракта под Иркутском произошло смертельное ДТП.По предварительной информации Госавтоинспекции Иркутской области, водитель мотоцикла Yamaha столкнулся с попутно идущей впереди Toyota Camry. От удара мотоциклиста откинуло на встречную полосу, где он попал под грузовой автомобиль Volvo.От полученных травм водитель мотоцикла скончался до прибытия скорой помощи.Погибшему 56 лет, он был жителем Иркутска.Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.