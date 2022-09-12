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В Иркутской области в ДТП пострадали шесть человек

В Иркутской области в ДТП пострадали шесть человек
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Столкнулись легковушка и грузовик

10 сентября в городе Черемхово в Иркутской области произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек. Около 18:00 на улице Первомайской столкнулись легковой автомобиль «ВАЗ» и грузовик Mitsubishi Canter.


- В результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы и обратились за медицинской помощью два водителя транспортных средств и четыре пассажира отечественной легковушки. Все участники дорожного инцидента совершеннолетние, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


ДТП

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