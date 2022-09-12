В Иркутской области в ДТП пострадали шесть человек













10 сентября в городе Черемхово в Иркутской области произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек. Около 18:00 на улице Первомайской столкнулись легковой автомобиль «ВАЗ» и грузовик Mitsubishi Canter.- В результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы и обратились за медицинской помощью два водителя транспортных средств и четыре пассажира отечественной легковушки. Все участники дорожного инцидента совершеннолетние, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.