В Иркутской области в ДТП пострадали шесть человек

Столкнулись легковушка и грузовик
10 сентября в городе Черемхово в Иркутской области произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек. Около 18:00 на улице Первомайской столкнулись легковой автомобиль «ВАЗ» и грузовик Mitsubishi Canter.
- В результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы и обратились за медицинской помощью два водителя транспортных средств и четыре пассажира отечественной легковушки. Все участники дорожного инцидента совершеннолетние, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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