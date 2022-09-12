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В Бурятии тушат один лесной пожар

В Бурятии тушат один лесной пожар
Происшествия,  Фото:из архива
Возгорание уже локализовано

За прошедшие сутки, 11 сентября, в Бурятии возникло два лесных пожара – в Мухоршибирском и Хоринском районах.

- Пожары произошли из-за неосторожного обращения с огнём и перехода огня с земель иных категорий. На тушении работали 32 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано девять единиц лесопожарной техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 1,5 га. Лесной пожар в Мухоршибирском районе ликвидирован. Возгорание в Хоринском районе локализовано, продолжаются работы по дотушиванию.
лесные пожары

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