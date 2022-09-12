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В Бурятии пьяный водитель на «ВАЗе» залетел под грузовик

В Бурятии пьяный водитель на «ВАЗе» залетел под грузовик
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Легковушку сильно смяло

В 3 часа ночи в воскресенье, 11 сентября, в Баргузинском районе Бурятии в ДТП тяжело пострадал пьяный водитель.

38-летний мужчина ехал за рулём «ВАЗ-21074». На автодороге между селами Уро и Душелан автомобиль врезался в грузовик «Шанкси». Судя по фото с места, легковушка частично залетела под большегруз. Машине смяло всю переднюю часть.

- В результате ДТП водитель отечественного автомобиля с многочисленными травмами (в состоянии опьянения) госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 11 сентября, в Улан-Удэ, недалеко от ЛВРЗ трамвай сбил 17-летнюю девушку, студентку железнодорожного колледжа.

10 сентября в Селенгинском районе Бурятии в столкновении «Тойоты Королла» с коровой пострадали четыре человека
ДТП алкогольное опьянение

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