Легковушку сильно смяло
В 3 часа ночи в воскресенье, 11 сентября, в Баргузинском районе Бурятии в ДТП тяжело пострадал пьяный водитель.
38-летний мужчина ехал за рулём «ВАЗ-21074». На автодороге между селами Уро и Душелан автомобиль врезался в грузовик «Шанкси». Судя по фото с места, легковушка частично залетела под большегруз. Машине смяло всю переднюю часть.
- В результате ДТП водитель отечественного автомобиля с многочисленными травмами (в состоянии опьянения) госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 11 сентября, в Улан-Удэ, недалеко от ЛВРЗ трамвай сбил 17-летнюю девушку, студентку железнодорожного колледжа.
10 сентября в Селенгинском районе Бурятии в столкновении «Тойоты Королла» с коровой пострадали четыре человека.
В Бурятии пьяный водитель на «ВАЗе» залетел под грузовик
Происшествия, Фото:
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