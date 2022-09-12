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Жительница Бурятии присвоила два чужих материнских капитала

Жительница Бурятии присвоила два чужих материнских капитала
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Женщину приговорили к лишению свободы

Жительница села Петропавловка Джидинского района Бурятии признана виновной в совершении двух преступлений по статье «Кража».

В суде установлено, что женщина оказывала двум местным жительницам посреднические услуги по сопровождению сделки в связи с приобретением жилья на средства материнского капитала. Зная, что деньги поступили матерям на счёт, она убедила их перевести всю сумму - 1,2 млн рублей - на указанный ею банковский счёт. Полученными деньгами сельчанка распорядилась по своему усмотрению.

- Джидинский районный суд по совокупности преступлений назначил виновной наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения её ребёнком 14-летнего возраста, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Одной потерпевшей ущерб возмещён в полном объёме, второй – частично. Иск о возмещении оставшейся суммы материального ущерба судом удовлетворён.

Приговор не вступил в законную силу.
прокуратура материнский капитал

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