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В Бурятии обнаружили тело утонувшей девушки

В Бурятии обнаружили тело утонувшей девушки
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Инцидент произошёл в выходные

В субботу, 10 сентября, около девяти часов утра 22-летняя девушка упала со старого Селенгинского моста в Улан-Удэ в реку.

В тот же день около 15:00 её труп обнаружили на мелководье реки Селенга в районе села Ошурково. Тело передали сотрудникам полиции Иволгинского района Бурятии, сообщается в оперативной сводке по городу.

Похожий случай случился в конце августа. В селе Тресково Кабанского района девушка упала с моста и утонула в реке Селенга. Её тело обнаружили 4 сентября в селе Брянск.

утопление

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