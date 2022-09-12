Инцидент произошёл в выходные
В субботу, 10 сентября, около девяти часов утра 22-летняя девушка упала со старого Селенгинского моста в Улан-Удэ в реку.
В тот же день около 15:00 её труп обнаружили на мелководье реки Селенга в районе села Ошурково. Тело передали сотрудникам полиции Иволгинского района Бурятии, сообщается в оперативной сводке по городу.
Похожий случай случился в конце августа. В селе Тресково Кабанского района девушка упала с моста и утонула в реке Селенга. Её тело обнаружили 4 сентября в селе Брянск.
В Бурятии обнаружили тело утонувшей девушки
Происшествия, Фото:
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