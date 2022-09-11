В Иркутской области задержали мужчину и женщину, жестоко убивших собаку

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Возбуждено уголовное дело



Полиция задержала мужчину и женщину, которые поиздевались над собакой, а после убили её.



На днях в соцсетях появилось видео, снятое под Иркутском. Собаку живодёры привязали к дереву, а мужчина сильно её избивал. Происходящее снимала на камеру его супруга.



- В ходе мониторинга интернета сотрудники выявили видео, на которой мужчина издевается над животным. Изучив публикацию, полицейские приняли меры к установлению лиц, причастных к происшествию. Установлены двое подозреваемых – мужчина 1988 г.р. и женщина 1986 г.р., которая осуществляла видеозапись издевательств над собакой, - сообщили в Главном управлении МВД по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

