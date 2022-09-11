В Улан-Удэ на пожаре в гараже нашли труп

Пожар произошёл в гаражном кооперативе
Вечером 10 сентября в Улан-Удэ произошёл пожар в одном из гаражей гаражного кооператива в посёлке Восточный, на улице Королёва. Сообщение об этом пожарные получили в 22:54.
- К месту вызова были направлены расчёты двух пожарных частей. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось задымление гаража изнутри, ворота были закрыты на замок. Менее 15 минут потребовалось пожарным для ликвидации возгорания, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
В ходе тушения в гараже было обнаружено тело. Личность погибшего установлена – это 49-летний мужчина.
Предварительная причина пожара установлена – это неосторожность при курении.
Подробности выясняются.
Пожар произошёл в гаражном кооперативе
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