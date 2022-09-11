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В Улан-Удэ на пожаре в гараже нашли труп

В Улан-Удэ на пожаре в гараже нашли труп
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар произошёл в гаражном кооперативе

Вечером 10 сентября в Улан-Удэ произошёл пожар в одном из гаражей гаражного кооператива в посёлке Восточный, на улице Королёва. Сообщение об этом пожарные получили в 22:54.

- К месту вызова были направлены расчёты двух пожарных частей. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось задымление гаража изнутри, ворота были закрыты на замок. Менее 15 минут потребовалось пожарным для ликвидации возгорания, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

В ходе тушения в гараже было обнаружено тело. Личность погибшего установлена – это 49-летний мужчина.

Предварительная причина пожара установлена – это неосторожность при курении.

Подробности выясняются.

смерть пожар

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