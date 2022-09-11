С огнём боролся 131 человек
Накануне, 10 сентября, в Бурятии проводились работы по дотушиванию двух лесных пожаров в Селенгинском и Хоринском районах. Они возникли несколько дней назад из-за неосторожного обращения людей с огнём.
- На тушении работал 131 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 15 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 11,5 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Все пожары ликвидированы.
На утро 11 сентября новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.
Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
В Бурятии потушили два лесных пожара
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