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В Бурятии потушили два лесных пожара

В Бурятии потушили два лесных пожара
Происшествия, 
С огнём боролся 131 человек

Накануне, 10 сентября, в Бурятии проводились работы по дотушиванию двух лесных пожаров в Селенгинском и Хоринском районах. Они возникли несколько дней назад из-за неосторожного обращения людей с огнём.

- На тушении работал 131 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 15 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 11,5 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Все пожары ликвидированы.

На утро 11 сентября новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.

Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

лесные пожары

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