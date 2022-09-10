Мужчина выражался нецензурной бранью
На железнодорожном вокзале станции Лихая в Ростовской области сняли с поезда 35-летнего жителя Бурятия.
Мужчина следовал в пассажирском поезде Москва - Симферополь и, находясь в состоянии опьянения, выражался нецензурной бранью.
В отношении граждан составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе в аэропорту Петропавловска-Камчатского с московского рейса сняли двух пьяных пассажиров. Ими оказались 35-летний житель Владивостока и 47-летняя жительница Бурятии. На нарушителей составили административные протоколы.
В Ростовской области сняли с поезда пьяного жителя Бурятии
Происшествия, Фото:
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