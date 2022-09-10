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Мошенники выманили у пожилого братчанина более 400 тысяч рублей

Мошенники выманили у пожилого братчанина более 400 тысяч рублей
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Подозрительные денежные переводы заметили сотрудники банка

Благодаря оперативникам и бдительным сотрудникам банка житель города Братска не успел перевести большую часть накопленных денег аферистам и сохранил более полумиллиона рублей.

Как выяснили сотрудники полиции, в августе братчанину позвонили неизвестные и сообщили, что ему полагается компенсация за ранее заказанные им лекарственные препараты. Под различными предлогами аферисты заставляли потерпевшего переводить деньги на указанные ими счета. За три недели 86-летний мужчина перевёл мошенникам более 400 тысяч рублей.

  
Подозрительные и систематические банковские операции заметили сотрудники банка, которые сообщили о происходящем в полицию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- Полицейские настоятельно рекомендуют не поддерживать разговор с незнакомыми абонентами, которые сообщают вам о выигрышах, денежных компенсациях или приобретении редких товаров и уникальных таблеток. При поступлении подобных звонков необходимо положить трубку и сообщить о данном факту в полицию, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

мошенничество Иркутская область Братск

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