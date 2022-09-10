Мужчина выловил рыбы на73 тысячи рублей
В Кабанском районе Бурятии транспортные полицейские совместно с инспекторами рыбохраны задержали омулёвого браконьера. 40-летний мужчина ловил рыбу в озере Байкал, при этом знал, на добычу байкальского эндемика введён запрет. Он выловил при помощи лодки и рыболовной сети длиной около 60 метров омуль на 73 тысячи рублей.
За незаконный вылов рыбы предусмотрена уголовная ответственность, нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.
Транспортная полиция напоминает, что с 1 октября 2017 года вылов рыбы омуль на озере Байкал запрещён. Ограничения введены для предотвращения исчезновения популяции байкальского эндемика, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Бурятии задержали омулёвого браконьера
Происшествия, Фото:
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