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Забайкальцы приехали в Бурятию специально за марихуаной

Забайкальцы приехали в Бурятию специально за марихуаной
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Продавать собранное мужчины не собирались

Ночью 7 сентября на автодороге Мухоршибирь-Цолга сотрудниками ГИБДД остановили автомобиль. Во время проверки документов автоинспекторы почувствовали исходящий из салона транспортного средства резкий запах марихуаны.

При осмотре в багажнике автомобиля полицейские обнаружили и изъяли два мешка с веществом растительного происхождения. Проведённая впоследствии экспертиза установила, что изъятое – более 6,5 килограммов марихуаны.

Установлено, что 27-летний водитель и его 25-летний приятель проживают в селе Харауз Забайкальского края. В Бурятию забайкальцы приехали специально для заготовки наркотиков. Молодые люди пояснили, что наркотики собрали на поле недалеко от улуса Зандин для личного употребления без цели сбыта.


От освидетельствования на предмет употребления наркотиков задержанные отказались, в связи с чем в отношении них составлены административные протоколы.

Кроме того, в отношении забайкальцев возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

наркотики Забайкальский край

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