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В Иркутской области подросток погиб от случайного выстрела ружья

В Иркутской области подросток погиб от случайного выстрела ружья
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Владелец оружия предстанет перед судом

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, 24 июня двое мужчин и 17-летний сын одного из них сплавлялись на моторной лодке по реке Витим из рабочего посёлка Мама Мамско-Чуйского района в города Бодайбо. При посадке в лодку, мужчина расчехлил, принадлежащее ему ружье марки «TR – 9 парадокс» для возможной охоты на птиц. Затем он зарядил его и снял с предохранителя, расположив рядом с собой на заднем пассажирском сиденье лодки.

Во время остановки на дозаправку мужчина потянулся за пакетом, который лежал возле ружья. В этот момент оно упало, произошёл выстрел, который пришёлся в голову несовершеннолетнему. Мальчика доставили районную больницу Бодайбо, где он скончался.

- В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Иркутская область смерть охотники

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