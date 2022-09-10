В Иркутской области подросток погиб от случайного выстрела ружья

Владелец оружия предстанет перед судом
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности.
По версии следствия, 24 июня двое мужчин и 17-летний сын одного из них сплавлялись на моторной лодке по реке Витим из рабочего посёлка Мама Мамско-Чуйского района в города Бодайбо. При посадке в лодку, мужчина расчехлил, принадлежащее ему ружье марки «TR – 9 парадокс» для возможной охоты на птиц. Затем он зарядил его и снял с предохранителя, расположив рядом с собой на заднем пассажирском сиденье лодки.
Во время остановки на дозаправку мужчина потянулся за пакетом, который лежал возле ружья. В этот момент оно упало, произошёл выстрел, который пришёлся в голову несовершеннолетнему. Мальчика доставили районную больницу Бодайбо, где он скончался.
- В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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