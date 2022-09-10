В Бурятии потушили четыре лесных пожара

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Продолжается работа по ликвидации ещё двух пожаров



За прошедшие сутки проводились работы по тушению шести лесных пожаров в Баунтовском, Иволгинском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Селенгинском и Хоринском районах. Все пожары произошли из-за неосторожного обращения с огнём. Общая площадь, пройдённая огнём, составила 33,1 га.



- Непростая обстановка в Селенгинском районе. Пожар действует в кедровых насаждениях на площади 4 га. Тушение осложняет крутой склон, каменистые россыпи. Вчера была большая ветровая нагрузка, начался вывал (падение -прим. автора) кедровых насаждений. Три кромки пожара обработаны, специалисты дорабатывают юго-восточную кромку,- рассказал Пётр Будунов, начальник отдела охраны, защиты лесов Республиканского агентства лесного хозяйства.



Четыре лесных пожара в Баунтовском, Кяхтинском, Иволгинском и Мухоршибирском районах ликвидированы в первые сутки. Продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров в Селенгинском и Хоринском районах.



Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, в Бурятии действует особый противопожарный режим. Места сбора дикоросов определены приказом агентства, который размещён на официальном сайте агентства лесного хозяйства.



- Соблюдайте правила пожарной безопасности! – призывают специалисты.



