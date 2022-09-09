В Улан-Удэ ограбили посетителя бара

Полицейские оперативно нашли грабителя



4 сентября около 5 утра в полицию с заявлением о хищении сотового телефона обратился 23-летний улан-удэнец. Он рассказал, что в ту ночь он находился в питейном заведении на улице Кирова. Когда он общался с незнакомыми людьми на улице, один из молодых людей отнял его телефон и скрылся.



Ущерб был оценён в 15 тысяч рублей.



- Сотрудники полиции приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В результате опроса возможных свидетелей, изучения записи с камер наблюдения полицейскими был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался ранее не судимый горожанин 1999 года рождения, у которого изъят телефон, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

