09 сентября

08 сентября

Популярное

В Улан-Удэ ограбили посетителя бара

В Улан-Удэ ограбили посетителя бара
Происшествия, 
Полицейские оперативно нашли грабителя

4 сентября около 5 утра в полицию с заявлением о хищении сотового телефона обратился 23-летний улан-удэнец. Он рассказал, что в ту ночь он находился в питейном заведении на улице Кирова. Когда он общался с незнакомыми людьми на улице, один из молодых людей отнял его телефон и скрылся.

Ущерб был оценён в 15 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В результате опроса возможных свидетелей, изучения записи с камер наблюдения полицейскими был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался ранее не судимый горожанин 1999 года рождения, у которого изъят телефон, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». 
грабеж

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Забайкалец по пьяни зарезал своего дядю
Забайкалец по пьяни зарезал своего дядю
Происшествия, 09.09.2022
За несколько месяцев до этого убийца совершил крупную кражу
Житель Иркутской области, убивший мать, пойдёт под суд
Житель Иркутской области, убивший мать, пойдёт под суд
Происшествия, 09.09.2022
Мужчина расправился с пожилой матерью ради 120 тысяч, принадлежащих брату
Житель Бурятии тяжело пострадал, упав со второго этажа
Житель Бурятии тяжело пострадал, упав со второго этажа
Происшествия, 09.09.2022
Мужчину эвакуировали в Улан-Удэ самолётом
Задержанные жители Бурятии уверяют полицию, что «нашли» рыбу
Задержанные жители Бурятии уверяют полицию, что «нашли» рыбу
Происшествия, 09.09.2022
От уголовной ответственности истории про находки не спасают
В Бурятии пожар загубил 70 жизней
В Бурятии пожар загубил 70 жизней
Происшествия, 09.09.2022
Крупный пожар произошёл ранним утром
В Улан-Удэ ищут похитителя беспроводных наушников
В Улан-Удэ ищут похитителя беспроводных наушников
Происшествия, 09.09.2022
Кража произошла, когда продавец отвлеклась на других покупателей
В Бурятии нашли крупную свалку из трупов животных
В Бурятии нашли крупную свалку из трупов животных
Происшествия, 09.09.2022
Останки коров уже практически разложились
Улан-удэнец поймали с тремя мешками конопли в руках
Улан-удэнец поймали с тремя мешками конопли в руках
Происшествия, 09.09.2022
Мужчина насобирал коноплю в окрестностях города
В Бурятии убийца девятиклассника получил 24 года колонии
В Бурятии убийца девятиклассника получил 24 года колонии
Происшествия, 09.09.2022
Убийца школьника устроил кровавую расправу в доме родственников
В Улан-Удэ три парня пострадали в ДТП с перевёрнутым авто
В Улан-Удэ три парня пострадали в ДТП с перевёрнутым авто
Происшествия, 09.09.2022
За рулём находился пьяный молодой человек
В Бурятии в сгоревшем доме нашли труп
В Бурятии в сгоревшем доме нашли труп
Происшествия, 09.09.2022
Обгоревшее тело обнаружили пожарные

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^