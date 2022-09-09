Забайкалец по пьяни зарезал своего дядю

За несколько месяцев до этого убийца совершил крупную кражу



В Забайкальском крае житель города Балей предстанет перед судом за убийство своего дяди, а также за кражу с причинением значительного ущерба.



В июне пьяный мужчина повздорил со своим дядей. Следствие установило, что ходе пьяной ссоры мужчина нанёс ему несколько ударов ножом. От полученных ранений через несколько часов родственник скончался в больнице.



Кроме того, в апреле обвиняемый совершил кражу в гостинице, где работал разнорабочим.



- Воспользовавшись отсутствием сторожа, обвиняемый похитил из нескольких помещений гостиницы три телевизора. Один из них успел продать за бесценок водителю такси, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.



Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности. В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину в содеянных преступлениях.

