За несколько месяцев до этого убийца совершил крупную кражу
В Забайкальском крае житель города Балей предстанет перед судом за убийство своего дяди, а также за кражу с причинением значительного ущерба.
В июне пьяный мужчина повздорил со своим дядей. Следствие установило, что ходе пьяной ссоры мужчина нанёс ему несколько ударов ножом. От полученных ранений через несколько часов родственник скончался в больнице.
Кроме того, в апреле обвиняемый совершил кражу в гостинице, где работал разнорабочим.
- Воспользовавшись отсутствием сторожа, обвиняемый похитил из нескольких помещений гостиницы три телевизора. Один из них успел продать за бесценок водителю такси, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности. В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину в содеянных преступлениях.
Забайкалец по пьяни зарезал своего дядю
Происшествия, Фото:
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