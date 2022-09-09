Житель Иркутской области, убивший мать, пойдёт под суд

Мужчина расправился с пожилой матерью ради 120 тысяч, принадлежащих брату



В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в разбое и убийстве родной матери.



По версии следствия, в феврале мужчина решил украсть деньги с банковской карты своего брата, на тот момент находившегося в больнице. Узнав, что карта находится у матери, он в один из дней, когда мать спала, попытался украсть из её одежды карту. Однако женщина проснулась. Тогда сын задушил 70-летнюю мать, украл банковскую карту и убежал. В дальнейшем он обналичил более 120 тысяч рублей.



- С подозреваемым проведены необходимые следственные действия, собрана полная доказательственная база его причастности к преступлению, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу.

