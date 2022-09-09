В Бурятии школьница спасла пенсионерку из горящего дома

Девочка пришла на помощь соседке
В Тункинском районе Бурятии 10-классница спасла пожилую женщину из огня.
Произошло это 8 сентября. Юная жительница села Кырен Светлана находилась во дворе своего дома, когда увидела дым на соседнем участке по улице Набережная. Девочка, не задумываясь, побежала к соседям.
Из летнего домика Светлана услышала голос своей соседки, которая просила о помощи. Светлана зашла в сильно задымлённое помещение и вывела 71-летнюю женщину на свежий воздух.
Со слов спасенной соседки, обнаружив задымление в доме, она растерялась и не смогла покинуть помещение самостоятельно, поэтому стала звать на помощь.
Убедившись в том, что соседка находится в безопасности, Светлана вызвала пожарных. До их прибытия девушка сама начала тушила возгорание с помощью ведра с водой.
- Прибывшие сотрудники пожарной части №45 полностью ликвидировали возгорание. В результате пожара огнём уничтожены постельные принадлежности. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
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Происшествия, Фото:
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