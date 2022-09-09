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В Забайкалье пенсионер хотел прикончить племянника, а убил сына

В Забайкалье пенсионер хотел прикончить племянника, а убил сына
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы

В селе Усугли Тунгокоченского района Забайкальского края 70-летний мужчина хотел насмерть задавить своего племянника, но под колёса угодил его сын. Теперь пенсионеру выдвинули обвинение по статье «Убийство».

Всё случилось 5 сентября около четырёх часов дня. По данным следствия, у мужчины возник конфликт с племянником, переросший в драку. Чуть позже, передвигаясь на своём автомобиле УАЗ, пенсионер застал племянника в компании односельчан. Решив убить родственника, пенсионер увеличил скорость автомобиля и направил в толпу. Но в результате наезда смертельную травму получил его 40-летний сын.

- Следователи провели необходимые процессуальные и следственные действия. Назначены судебные экспертизы. Обвиняемый допрошен и признал вину в инкриминируемом преступлении, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

По решению суда мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Теперь ему грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

убийство

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