В Забайкалье пенсионер хотел прикончить племянника, а убил сына

Происшествия, Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы



В селе Усугли Тунгокоченского района Забайкальского края 70-летний мужчина хотел насмерть задавить своего племянника, но под колёса угодил его сын. Теперь пенсионеру выдвинули обвинение по статье «Убийство».



Всё случилось 5 сентября около четырёх часов дня. По данным следствия, у мужчины возник конфликт с племянником, переросший в драку. Чуть позже, передвигаясь на своём автомобиле УАЗ, пенсионер застал племянника в компании односельчан. Решив убить родственника, пенсионер увеличил скорость автомобиля и направил в толпу. Но в результате наезда смертельную травму получил его 40-летний сын.



- Следователи провели необходимые процессуальные и следственные действия. Назначены судебные экспертизы. Обвиняемый допрошен и признал вину в инкриминируемом преступлении, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.



По решению суда мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Теперь ему грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.



