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Житель Иркутской области сжёг свою машину после ссоры с женой

Житель Иркутской области сжёг свою машину после ссоры с женой
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мужчина сжёг «Ладу» в картофельном поле

8 сентября около семи часов утра рядом с посёлком Тельма в Усольском районе Иркутской области загорелась машина. Полицейские выехали на место и увидели на просёлочной дороге пылающий автомобиль «Лада».


Полицейские убедились, что людей рядом нет, и вызвали пожарных.

- Оперативно прибывшими пожарными автомобиль был потушен. В результате возгорания транспортное средство оказалось полностью уничтожено огнём, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Сразу после инцидента полицейские установили владельца машины. Им оказался 56-летний местный житель. По его словам, утром после ссоры с женой он отогнал свой отечественный автомобиль к картофельному полю и целенаправленно поджёг его. После чего отправился по своим делам.

Полицейские и дознаватели МЧС проводят проверку.




пожар Поджог

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