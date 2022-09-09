В Улан-Удэ ищут похитителя беспроводных наушников







Подозревается молодой человек, европейской внешности, на вид 17-20 лет, рост около 165-170 см. Был одет в бежевую кепку, чёрно-белый свитер, белую куртку с чёрными полосами, чёрные джинсы и чёрные кроссовки. Носит очки. При себе имел рюкзак серого цвета.



При наличии какой-либо информации об этом человек или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(983)538-60-43, 8(3012) 43-02-02 или 102 (112).



Полиция Улан-Удэ разыскивает молодого человека, подозреваемого в краже из магазина аксессуаров для телефонов.- Днём 25 августа в торговом центре на улице Жердева молодой человек похитил два набора беспроводных наушников. Пока продавец торговой точки отвлеклась на других покупателей, злоумышленник отодвинул стеклянную дверцу витрины и совершил кражу, - сообщили в МВД по Бурятии.