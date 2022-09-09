В Бурятии нашли крупную свалку из трупов животных

В Мухоршибирском районе Бурятии инспекторы Россельхознадзора нашли крупную свалку площадью 10 тысяч кв.метров. Сюда выбрасывают не только бытовой мусор, но и трупы животных.
- Кроме того, на участке складируются останки крупного рогатого скота в полуразложившемся состоянии. Это привело к загрязнению почвы по санитарно-бактериологическим показателям (сульфитредуцирующие клостридии, энтерококки), - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.
Хозяин участка пока получил предостережение. Материалы дела будут рассматривать в прокуратуре и администрации Мухоршибирского района.
Как сообщал «Байкал-Daily», жители Бурятии периодически находят трупы животных и их внутренности в различных местах. Так, в мае улан-удэнец наткнулся на жуткую находку во время рыбалки. На берегу Селенги он обнаружил десятки трупов собак, которые разлагались и источали противный запах.
В том же месяце в овраге на пешеходной тропе по улице Гвардейская в Улан-Удэ прохожие нашли головы коров, рога, части челюсти и другие останки. Предположительно, останки сбросили в овраг ещё в конце осени, после осеннего убоя.
В Бичурском районе вблизи сёл Дунд-Киреть и Сухой Ручей обнаружили трупы двухмесячных телят. Также весной на острове Белый возле села Дэбэн обнаружили свалку из трупов коров.
Выбрасывать трупы, отходы переработки туш и убоя в канавы, леса, реки, на поля, пастбища категорически запрещено. Это создаёт угрозу возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний. Инфекция попадает в водоёмы, происходит загрязнение воды и почвы. Кроме того, такие останки привлекают плотоядных животных, в том числе лис, которые переносят бешенство.