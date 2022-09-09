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Улан-удэнец поймали с тремя мешками конопли в руках

Улан-удэнец поймали с тремя мешками конопли в руках
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте
Мужчина насобирал коноплю в окрестностях города

Транспортные полицейские задержали 33-летнего улан-удэнца, нёсшего три мешка с коноплёй. Мужчину остановили на железнодорожном перегоне Медведчиково – Саянтуй, откуда увезли в дежурную часть полиции.

- По результатам экспертизы установлено, что находящаяся в мешках растительная масса является марихуаной весом около более 4 кг. Задержанный пояснил, что собрал наркотическое средство в окрестностях столицы республики для личного употребления, без цели сбыта, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.


Мужчина уже был ранее судим за незаконное хранение наркотических средств. Теперь на него возбуждено новое уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере», санкция которой предполагает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

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