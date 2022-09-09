Убийца поджёг дом для сокрытия улик
4 сентября в посёлке Куйтун в Иркутской области сгорел частный деревянный дом. После ликвидации огня было обнаружено тело женщины. Позже выяснилось, что она скончалась от удушья.
По горячим следам сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель, который жил вместе с погибшей женщиной.
- На допросе он пояснил, что в ходе конфликта избил женщину, а затем задушил. С целью сокрытия следов преступления он поджёг дом и скрылся с места преступления. У погибшей было трое несовершеннолетних детей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование уголовного дела продолжается.
Житель Иркутской области убил сожительницу и поджёг дом с её телом
Происшествия, Фото:
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