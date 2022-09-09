В Улан-Удэ три парня пострадали в ДТП с перевёрнутым авто



















Сегодня ночью, 9 сентября, на Удинском мосту в Улан-Удэ перевернулся на крышу автомобиль «Тойота Королла». Машину сильно смяло, выбило все стёкла.В УГИБДД по Бурятии сообщили, что за рулём находился 19-летний пьяный молодой человек, не имеющий водительских прав.- В 2:30 водитель 2003 года рождения (прав на управления транспортным средством не имеет), будучи в состоянии опьянения, следуя по улице Балтахинова со стороны улицы Бабушкина, вблизи дома 30к1 наехал на бордюрный камень. После автомобиль опрокинулся, - уточнили в Госавтоинспекции.В результате ДТП пострадала компания, ехавшая в автомобиле. Двоим пострадавшим по 19 лет, третьему – 18. Все они доставлены в больницу.