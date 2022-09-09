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В Бурятии в сгоревшем доме нашли труп

В Бурятии в сгоревшем доме нашли труп
Происшествия,  Фото:"Прибайкалье-инфо"
Обгоревшее тело обнаружили пожарные

Вечером 8 сентября в СНТ «Колос» в Прибайкальском районе Бурятии сгорел жилой дом. Сигнал пожарным поступил в 22:37, сообщает «Прибайкалье-инфо».

 

Огнём был уничтожен жилой дом 5х8 метров, а также гараж и веранда. Общая площадь пожара составила 100 кв.метров.

В ходе тушения в доме обнаружили обгоревший труп. Предположительно, погиб хозяин дома.

Обстоятельства его гибели устанавливаются.

Пожар ликвидировали в 23:35. 




смерть пожар

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