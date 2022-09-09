Жителя Бурятии украл 120 литров дизельного топлива

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Мужчина признался, что кражу совершил из неприязни к руководству



В Баргузинском районе Бурятии директор дорожно-строительной фирмы обратился в полицию. Он заявил, что по топливной карте фирмы было куплено более 120 литров дизельного топлива. После этого из фирмы уволился водитель, у которого и осталась номерная топливная карта. Общий ущерб составил более семи тысяч рублей.



Правоохранительные органы начали поиск мужчины по ориентировке. В ходе патрулирования улиц в посёлке Усть-Баргузин сотрудники Росгвардии заметили прохожего, подходящего под ориентировку, и задержали его.



- 46-летнего местного жителя, ранее судимого, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанный мужчина рассказал, что из личных неприязненных отношений к руководству фирмы решил воспользовался топливной картой, которую не вернул при увольнении, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело.



