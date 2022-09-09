В Бурятии с продажного экс-госинспектора взыщут сумму взяток

Он покрывал браконьеров за деньги
В мае суд признал бывшего государственного инспектора Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки. Мужчина, который трудился в отделе государственного контроля, охраны водных биологических ресурсов, должен был бороться с браконьерами, но, напротив, покрывал их.
Как сообщал «Байкал-Daily», государственный инспектор в 2021 году лично получил от трёх человек взятки на сумму 185 тысячи рублей за то, что закрывал глаза на их незаконную ловлю рыбу. Рыбаки в итоге незаконно получали улов на озере Байкал.
По закону, все полученные в качестве взятки деньги подлежат взысканию в доход Российской Федерации. В этой связи Бурятский транспортный прокурор направил в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ три исковых заявления о взыскании с осужденного 185 тысяч рублей. Иски были удовлетворены.
- Решения суда в законную силу пока не вступили, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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Происшествия, Фото:
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