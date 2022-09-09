В Бурятии любителя пьяной езды отправили в колонию

Мужчина отправится в колонию-поселение



Житель Прибайкальского района Бурятии осуждён к лишению свободы за неоднократное управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.



Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления».



- Ранее, в феврале 2021 года, мужчина был осуждён за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В октябре прошлого года он вновь сел за управление мопедом в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен сотрудниками ГИБДД, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Суд назначил виновному 1 год 1 месяц лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишён водительских прав на 3 года 6 месяцев.



Приговор суда пока не вступил в законную силу.

