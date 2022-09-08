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Пропавший в Бурятии турист найден мёртвым

Пропавший в Бурятии турист найден мёртвым
Происшествия,  Фото:ориентировка
Тело нашли в районе горного хребта

В Бурятии нашли мёртвым пропавшего этим летом 40-летнего туриста из Иркутской области.

Тело обнаружили иркутские спасатели во время плановых сборов в районе горного хребта урочище Зун-Мурино Тункинского района, сообщили в МВД по Бурятии. По предварительным данным, мужчина сорвался со скалы.

В июле иркутянин один отправился в Бурятию, где планировал на лодке сплавляться по рекам. Он был опытным туристом, приехал со специальным снаряжением.

На такси мужчина добрался до улуса Утата Закаменского района, затем планировал проследовать по реке Цакирка до улуса Далахай и продолжить маршрут через тайгу и горы до реки Иркут.

Мужчина должен был вернуться в Иркутск 22 июля, однако, когда не приехал, родственники обратились в полицию. 
смерть пропавшие без вести

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