Грабителем оказался 19-летний парень
В Железнодорожный отдел полиции в Чите обратилась 74-летняя пенсионерка. Она сообщила, что днём неизвестный на бегу выхватил у неё сумку и скрылся. В сумке находились деньги и мобильный телефон, а общий ущерб составил 15 тысяч рублей.
Полицейские задержали 19-летнего подозреваемого, жителя посёлка Чернышевск. Установлено, что он похитил сумку, а позже достал из неё кошелёк и телефон, выбросив сумку на берегу реки Чита.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю. Похищенный телефон был изъят в городском ломбарде.
Читинец ограбил пенсионерку на улице
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