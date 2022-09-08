Читинец ограбил пенсионерку на улице

Грабителем оказался 19-летний парень



В Железнодорожный отдел полиции в Чите обратилась 74-летняя пенсионерка. Она сообщила, что днём неизвестный на бегу выхватил у неё сумку и скрылся. В сумке находились деньги и мобильный телефон, а общий ущерб составил 15 тысяч рублей.



Полицейские задержали 19-летнего подозреваемого, жителя посёлка Чернышевск. Установлено, что он похитил сумку, а позже достал из неё кошелёк и телефон, выбросив сумку на берегу реки Чита.



По факту грабежа возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю. Похищенный телефон был изъят в городском ломбарде.



