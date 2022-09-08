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Читинец ограбил пенсионерку на улице

Читинец ограбил пенсионерку на улице
Происшествия, 
Грабителем оказался 19-летний парень

В Железнодорожный отдел полиции в Чите обратилась 74-летняя пенсионерка. Она сообщила, что днём неизвестный на бегу выхватил у неё сумку и скрылся. В сумке находились деньги и мобильный телефон, а общий ущерб составил 15 тысяч рублей.

Полицейские задержали 19-летнего подозреваемого, жителя посёлка Чернышевск. Установлено, что он похитил сумку, а позже достал из неё кошелёк и телефон, выбросив сумку на берегу реки Чита.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю. Похищенный телефон был изъят в городском ломбарде.

грабеж

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