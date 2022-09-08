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В Бурятии пожар оставил семью без зерна и пчёл

В Бурятии пожар оставил семью без зерна и пчёл
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Хозяйка дома ночью проснулась от треска шифера

Ночью 7 сентября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о загорании гаража в улусе Хонхолой Бичурского района Бурятии. О пожаре сообщила супруга хозяина дома, которая проснулась от треска шифера.

- К ликвидации пожара были привлечены пожарные, добровольная пожарная команда сельского поселения «Потанинское» и более десятка местных жителей. По прибытию добровольцев надворные постройки горели полностью. Для ликвидации открытого горения понадобилось 30 минут, благодаря слаженной работе всех участников тушения распространения огня на жилой дом удалось избежать. Пострадавших нет, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Огонь уничтожил деревянную беседку, склад для хранения зерновых, в котором находилось три тонны зерна, склад для хранения мяса на общей площади 70 кв. м. Повреждена стена гаража на площади 15 кв. м. От воздействия высоких температур погибло 10 пчелосемей, их ульи располагались рядом со складами.

Сумма ущерба устанавливается.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей. Со слов хозяина дома, могло произойти короткое замыкание электропроводки в одном из складов, поскольку меняли её давно.

пожар

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