В Улан-Удэ доверчивого таксиста обманул мошенник

У таксиста в итоге украли деньги с банковской карты



Ночью 7 сентября в дежурную часть отдела полиции в Улан-Удэ обратился 45-летний мужчина. Он рассказал, что работает таксистом, и один из клиентов обманным путём украл с его банковской карты все средства.



Как выяснилось, вечером он приехал по заявке в Советский район. К его автомобилю подошёл подозреваемый, и сообщил, что оплатит за проезд банковским переводом. Мужчина попросил у таксиста его банковскую карту, чтобы продиктовать её данные по телефону – якобы для перевода денег. Когда же пассажир продиктовал все данные, незнакомец попросил водителя также назвать ему смс-код который пришёл на мобильный. Когда подозреваемый совершил операцию с картой, он скрылся.



Позже таксист заметил, что с его банковской карты были списаны все средства – 21 тысяча рублей.



- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся следствие, - сообщили в МВД по Бурятии.



Сотрудники полиции ищут подозреваемого.

