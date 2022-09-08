Жителя Бурятии оштрафовали за ДТП с пострадавшей

Машина автомобилиста опрокинулась



Житель Баргузинского района Бурятии предстал перед судом за ДТП, в котором пострадала пассажирка.



Мужчина управлял автомобилем и не справился с управлением на мокрой дороге. Его машина опрокинулась. В результате аварии пассажирка получила травмы средней тяжести.



Водитель признал вину в полном объёме, а с потерпевшей примирился.



- Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа. Постановление в законную силу не вступило, - сообщили в пресс-службе суда.



