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Жителя Бурятии оштрафовали за ДТП с пострадавшей

Жителя Бурятии оштрафовали за ДТП с пострадавшей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Машина автомобилиста опрокинулась

Житель Баргузинского района Бурятии предстал перед судом за ДТП, в котором пострадала пассажирка.

Мужчина управлял автомобилем и не справился с управлением на мокрой дороге. Его машина опрокинулась. В результате аварии пассажирка получила травмы средней тяжести.

Водитель признал вину в полном объёме, а с потерпевшей примирился.

- Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа. Постановление в законную силу не вступило, - сообщили в пресс-службе суда.

ДТП штраф

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