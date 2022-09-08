Машина автомобилиста опрокинулась
Житель Баргузинского района Бурятии предстал перед судом за ДТП, в котором пострадала пассажирка.
Мужчина управлял автомобилем и не справился с управлением на мокрой дороге. Его машина опрокинулась. В результате аварии пассажирка получила травмы средней тяжести.
Водитель признал вину в полном объёме, а с потерпевшей примирился.
- Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа. Постановление в законную силу не вступило, - сообщили в пресс-службе суда.
Жителя Бурятии оштрафовали за ДТП с пострадавшей
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
У таксиста в итоге украли деньги с банковской карты
Чтобы потушить пожар, школу полностью обесточили
Машина автомобилиста опрокинулась
Девушки обманули как минимум шесть человек
Авария произошла в тёмное время суток
Горючее вещество смывали пожарные
Наезд произошёл в зоне отсутствия видеокамер
Крупный пожар произошёл в августе 2021 года
Второй этаж оказался окутан дымом
Неравнодушный мужчина помог в поимке преступника
Женщина частично возместила ущерб
Мужчины получили условный срок
Погоня произошла ночью
Ущерб составил порядка 25 миллионов рублей
Дорога стала непроходной после начала строительства четырёх многоквартирных домов