Девушки обманули как минимум шесть человек
В Иркутской области завершили расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничествах. Оперативники нашли обманщиц на Урале.
С осени 2020 года до конца зимы 2021 года две девушки 23 и 27 лет снимали квартиру в Челябинске. Они обзванивали жителей Иркутской области, представляясь сотрудниками банка. Обманным путём выманивали из людей деньги. Установлено, что совершено было как минимум шесть эпизодов мошенничества.
Звоня абонентам сотовой связи с кодами региона Иркутской области одна из девушек представлялась менеджером банка. Она сообщала о том, что со счёта гражданина кто-то пытается списать средства. Далее в ход шли убеждения о необходимости снять все деньги и перевести их на «безопасный счёт». После она диктовала жертве номера телефонов, к которым были привязаны её счета и счета подельницы. В свою очередь, вторая девушка искала информацию о потенциальных жертвах, их имена и отчества, общие сведения о человеке и информацию о счетах и картах.
Пострадали жители Братска, Усть-Илимска, Саянска, Шелехова, Кропоткина, а также рабочего посёлка Лесогорск Чунского района Иркутской области Общий ущерб, нанесённый доверчивым жителям, составил 175 тысяч рублей.
Весной этого года сотрудникам полиции Иркутской области удалось задержать мошенниц в ходе выезда в Челябинск. Они предстанут перед судом в Иркутской области.
- Уголовные дела, возбужденные по частям 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», следователем были объединены в одно производство. В настоящее время материалы с заверенным прокурором обвинительным заключением переданы в Саянский городской суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области под суд пойдут две мошенницы из Челябинска
Происшествия, Фото:
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