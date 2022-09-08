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В Улан-Удэ топливо вылилось из автомобиля после ДТП

В Улан-Удэ топливо вылилось из автомобиля после ДТП
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Горючее вещество смывали пожарные

В Улан-Удэ автомобили едва не загорелись после ДТП. Специалистам пришлось устранять разлив топлива.

ДТП произошло утром 7 августа на улице Октябрьская. Легковушка врезалась в припаркованный на обочине автомобиль.

- В результате ДТП пострадал один человек. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение прибывшими на место сотрудниками скорой медицинской помощи, - сообщило Главное управление МЧС по Бурятии.

Однако эту информацию опровергли в УГИБДД по Бурятии. «Байкал-Daily» в Госавтоинспекции сообщили, что пострадавших в автоаварии нет.

В результате ДТП разлилось топливо. Пожарные смыли горючее вещество с проезжей части.

- С начала 2022 года пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий более 300 раз, в ходе которых были спасены 53 человека. К сожалению, в автомобильных авариях 32 гражданина погибли, 497 человек получили травмы различной степени тяжести, - уточнили в ГУ МЧС по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 29 августа в Курумканском районе Бурятии произошло страшное ДТП, унёсшее жизнь женщины. Автомобиль «УАЗ-31512» опрокинулся, загорелся и сгорел дотла. 46-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте.

ДТП

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