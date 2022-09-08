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Шелеховчанин не позволил вору украсть велосипеды

Шелеховчанин не позволил вору украсть велосипеды
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Неравнодушный мужчина помог в поимке преступника

В Иркутской области сотрудники полиции поблагодарили мужчину за участие в раскрытии кражи.

Событие произошло 20 августа городе Шелехове. Находясь на балконе своей квартиры, Вячеслав увидел молодого человека, который катил по тротуару два велосипеда, и заподозрил его в краже.

Неравнодушный мужчина спустился во двор, сел в свой автомобиль и поехал вслед незнакомцу, чтобы выяснить, кому принадлежит велотехника. Догнав прохожего, Вячеслав перегородил ему дорогу и, выйдя из машину, направился навстречу. Увидев решительно настроенного мужчину спортивного телосложения, неизвестный бросил велосипеды и скрылся.

Вызвав на место полицию, горожанин рассказал о произошедшем и описал преступника. Спустя несколько дней оперативники задержали подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 39-летний местный житель.



По факту кражи возбуждено уголовное дело.

На днях начальник отдела МВД России по Шелеховскому району Евгений Арбатский вручил жителю города металлургов благодарность за активную гражданскую позицию и оказанное содействия в раскрытии хищения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

кража Иркутская область

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