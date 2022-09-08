Шелеховчанин не позволил вору украсть велосипеды









По факту кражи возбуждено уголовное дело.



На днях начальник отдела МВД России по Шелеховскому району Евгений Арбатский вручил жителю города металлургов благодарность за активную гражданскую позицию и оказанное содействия в раскрытии хищения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.





В Иркутской области сотрудники полиции поблагодарили мужчину за участие в раскрытии кражи.Событие произошло 20 августа городе Шелехове. Находясь на балконе своей квартиры, Вячеслав увидел молодого человека, который катил по тротуару два велосипеда, и заподозрил его в краже.Неравнодушный мужчина спустился во двор, сел в свой автомобиль и поехал вслед незнакомцу, чтобы выяснить, кому принадлежит велотехника. Догнав прохожего, Вячеслав перегородил ему дорогу и, выйдя из машину, направился навстречу. Увидев решительно настроенного мужчину спортивного телосложения, неизвестный бросил велосипеды и скрылся.Вызвав на место полицию, горожанин рассказал о произошедшем и описал преступника. Спустя несколько дней оперативники задержали подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 39-летний местный житель.