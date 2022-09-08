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Жительница Бурятии, укравшая у мужа и матери 7 млн, получила «условку»

Жительница Бурятии, укравшая у мужа и матери 7 млн, получила «условку»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина частично возместила ущерб

Жительница Заиграевского района Бурятии признана виновной по четырём статьям уголовного кодекса: по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 272 УК РФ «Подстрекательство к неправомерному доступу к компьютерной информации», п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления».

Как сообщал «Байкал-Daily», в июле 2017 года женщина обманом и злоупотреблением доверия сотрудников коммерческого банка пополнила вклад своей матери за счёт средств, находящихся на вкладе мужа.

В результате фиктивных кассовых операций женщина получила возможность распоряжаться неправомерно полученными средствами в сумме 7,3 млн рублей. В дальнейшем она обналичила деньги, а также придала правомерный вид владению и распоряжению ими.

- Суд по совокупности преступлений назначил виновной наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Осужденной частично возмещён вред, причинённый преступлением, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор суда не вступил в законную силу.
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