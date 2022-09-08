08 сентября

07 сентября

Популярное

В Бурятии у браконьеров изъяли автомобиль

В Бурятии у браконьеров изъяли автомобиль
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчины получили условный срок

Трое жителей Бурятии признаны виновными в незаконной охоте по предварительному сговору.

В судебном заседании установлено, что в январе в вечернее время трое знакомых, находясь на территории Кяхтинского района, незаконно охотились с использованием автомобиля. Один из них управлял транспортом, другой – через люк в крыше машины с помощью светового луча выслеживал животных, а третий с заряженным охотничьим карабином был готов стрелять по животным.

Браконьеров задержал наряд пограничного управления Федеральной службы безопасности России по республике.

- Кяхтинский районный суд назначил виновным наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, сроком 1 год 6 месяцев. Используемые при незаконной охоте автомобиль, световое устройство и охотничий карабин конфискованы, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу.
суд приговор прокуратура браконьерство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В микрорайоне Улан-Удэ застройщик разбил единственную дорогу
В микрорайоне Улан-Удэ застройщик разбил единственную дорогу
Происшествия, 07.09.2022
Дорога стала непроходной после начала строительства четырёх многоквартирных домов 
В Бурятии угонщик добровольно сдался полиции
В Бурятии угонщик добровольно сдался полиции
Происшествия, 07.09.2022
Молодой человек угнал автомобиль на Щучьем озере
В Бурятии сотрудники ФСБ поймали сбытчиков «травы» и синтетики
В Бурятии сотрудники ФСБ поймали сбытчиков «травы» и синтетики
Происшествия, 07.09.2022
Задержаны жители Северобайкальска и Улан-Удэ
В Улан-Удэ таксист обокрал напившегося вздрызг пассажира
В Улан-Удэ таксист обокрал напившегося вздрызг пассажира
Происшествия, 07.09.2022
Ход событий восстановили сотрудники уголовного розыска
В Иркутской области супругов арестовали за убийство знакомого
В Иркутской области супругов арестовали за убийство знакомого
Происшествия, 07.09.2022
Спустя несколько дней после убийства они вернулись и подожгли квартиру
В Бурятии охотник нашёл в лесу ружьё
В Бурятии охотник нашёл в лесу ружьё
Происшествия, 07.09.2022
На неожиданную находку мужчина наткнулся в овраге
В Иркутской области аферистки выкрали сбережения у 96-летнего дедушки
В Иркутской области аферистки выкрали сбережения у 96-летнего дедушки
Происшествия, 07.09.2022
Мошенницы представились соцработниками и зашли в квартиру пенсионера
В Улан-Удэ через забор ЛВРЗ ночью перекидывали металл
В Улан-Удэ через забор ЛВРЗ ночью перекидывали металл
Происшествия, 07.09.2022
Кражу организовали трудившиеся на заводе работники

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^