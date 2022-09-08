Мужчины получили условный срок
Трое жителей Бурятии признаны виновными в незаконной охоте по предварительному сговору.
В судебном заседании установлено, что в январе в вечернее время трое знакомых, находясь на территории Кяхтинского района, незаконно охотились с использованием автомобиля. Один из них управлял транспортом, другой – через люк в крыше машины с помощью светового луча выслеживал животных, а третий с заряженным охотничьим карабином был готов стрелять по животным.
Браконьеров задержал наряд пограничного управления Федеральной службы безопасности России по республике.
- Кяхтинский районный суд назначил виновным наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, сроком 1 год 6 месяцев. Используемые при незаконной охоте автомобиль, световое устройство и охотничий карабин конфискованы, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор не вступил в законную силу.
В Бурятии у браконьеров изъяли автомобиль
Происшествия, Фото:
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