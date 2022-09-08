В Бурятии у браконьеров изъяли автомобиль

Мужчины получили условный срок



Трое жителей Бурятии признаны виновными в незаконной охоте по предварительному сговору.



В судебном заседании установлено, что в январе в вечернее время трое знакомых, находясь на территории Кяхтинского района, незаконно охотились с использованием автомобиля. Один из них управлял транспортом, другой – через люк в крыше машины с помощью светового луча выслеживал животных, а третий с заряженным охотничьим карабином был готов стрелять по животным.



Браконьеров задержал наряд пограничного управления Федеральной службы безопасности России по республике.



- Кяхтинский районный суд назначил виновным наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, сроком 1 год 6 месяцев. Используемые при незаконной охоте автомобиль, световое устройство и охотничий карабин конфискованы, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Приговор не вступил в законную силу.

