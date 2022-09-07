В Бурятии осудили шесть бизнесменов за контрабанду древесины

Ущерб составил порядка 25 миллионов рублей



В Бурятии сотрудники УФСБ с начала 2022 года возбудили 21 уголовное дело о контрабанде древесины с общим ущербом более 680 млн рублей. В этом году осуждены шесть предпринимателей по делам, где ущерб превысил 25 млн.



- Мероприятия проводились совместно с сотрудниками Бурятской таможни, Бурятской транспортной прокуратуры, Улан-Удэнского ЛО МВД России при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В основном нарушители указывают недостоверные данные о происхождении древесины, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Бурятии.



При реализации древесина должна быть полностью легальна с соблюдением всех требований закона. А по факту получается, что некоторые недобросовестные предприниматели приобретают пиломатериалы у «чёрных лесорубов», или лиц, которые заготовили неделовой лес. Несмотря на это, в документах экспортёры указывают, что древесина якобы приобретена у официальных заготовителей.



- Незаконные рубки являются действительно острой проблемой российского лесного сектора, а нелегальный оборот наносит огромный ущерб экономике России, - отмечают в УФСБ по Бурятии.



