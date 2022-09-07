В микрорайоне Улан-Удэ застройщик разбил единственную дорогу









































В Улан-Удэ жители посёлка Новый Зелёный остались без единственной дороги из-за строительных работ. На бывшем пустыре здесь строят четыре трёхэтажных дома, куда переселят людей из аварийного жилья.250 метров некогда ровной грунтовой дороги оказались разбиты строительной техникой, теперь ездить и ходить по дороге стало опасно. Из-за дождей разбитую дорогу также размыло, появились канавы и трещины, повсюду из-под песка торчат острые камни, а сама дорога стала крайне неровной.Ещё в ноябре 2021 года жители дома 1А на улице Изумрудная обратились в Общероссийский Народный фронт, сообщив о том, что с началом стройки передвигаться до остановки стало опасно из-за разрытой дороги. После обращения членов ОНФ дорогу загрейдировали и отсыпали. Однако уже в марте дорогу вновь разбило строительной техникой, её также размыло после таяния снега.С марта жители дома на Изумрудной улице стали жаловаться в администрацию города по поводу качества дороги, используя для обращения сервис «Активный горожанин». В ответ на обращение местные жители получили заверение в том, что дорогу вновь отгрейдируют примерно в мае. Однако, после этого жителей оповестили, что работы переносятся на июль, позже – на август, а сейчас жителям сообщили, что дорогу сделают к концу сентября.Однако местные жители уже не доверяют обещаниям, опасаясь, что никто так и не планирует заняться ремонтом дороги. Ситуация осложняется ещё и началом учебного года, ведь теперь дети вынуждены ежедневно добираться до школы по разбитой дороге, которую делят между собой пешеходы и автомобилисты, не имея других альтернатив. Родители боятся представить, что будет, когда с приходом заморозков дорога с таким большим уклоном и неровностями покроется снегом и льдом.- Не пройдёшь. С ребёнком гуляешь, ездят везде. Тут постоянно грязь после дождя, с ребёнком постоянно гуляешь, нигде не походишь, машины везде ездят. Раньше здесь по-другому было, мало было машин, тротуар был. Посмотрите, сколько машин, вечером идёшь с ребёнком, пройти невозможно, приходится по кустам идти, - сетует местный житель.Сегодня вместе с общественниками на месте побывали представители мэрии. Они уверили, что к концу сентября дорогу точно приведут в порядок.- По указанному участку дороги поступило обращение от жителей на сайт «Активный горожанин». Указанный участок дороги мы внесли в план мероприятий по грейдированию и отсыпке, в комитет городского хозяйства будет направлена заявка. Мероприятие будет в порядке очерёдности, сделаем до конца сентября, - сообщила главный специалист управления по развитию территорий и жизнеобеспечения администрации Железнодорожного района Юлия Быкова.Теперь жителям посёлка Новый Зелёный остаётся ждать конца месяца, когда долгожданные работы по ремонту дороги будут выполнены. Им пообещали, что в скором времени будет совершён предварительный выезд и расчёт стоимости грейдирования и отсыпки дороги, после чего заявка будет направлена в комитет городского хозяйства, который и выполнит ремонтные работы.