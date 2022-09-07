Молодой человек угнал автомобиль на Щучьем озере
17 августа в полицию в Селенгинском районе обратилась жительница Улан-Удэ и заявила об угоне своего автомобиля.
Как рассказала женщина, накануне она, отдыхая в компании друзей, познакомилась с 28-летним молодым человеком. Пара нашла общий язык и решила вдвоём отправиться на Щучье озеро. Вечером женщина отошла в магазин, а вернувшись обратно, не нашла ни нового знакомого, ни своего автомобиля.
Спустя несколько дней в дежурную часть районного отделения полиции добровольно пришёл угонщик. Он признался в совершённом преступлении.
Молодой человек рассказал, что разбил стекло в машине и завёл её запасными ключами, которые лежали в салоне. Он планировал добраться на угнанном автомобиле до Улан-Удэ, однако по дороге бросил его на обочине трассы в Иволгинском районе.
Из салона молодой человек стащил сумку с мобильным телефоном и деньгами, но по его словам, украденное, он потерял по дороге. Когда же удалось добраться до дома, он решил добровольно прийти в полицию с явкой с повинной, так как у него есть общие друзья с пострадавшей.
- Возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерное завладение автомобилем» и «Кража». Следствие продолжается, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии угонщик добровольно сдался полиции
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Дорога стала непроходной после начала строительства четырёх многоквартирных домов
Молодой человек угнал автомобиль на Щучьем озере
Лесники пошли по следам пешком
Задержаны жители Северобайкальска и Улан-Удэ
Ход событий восстановили сотрудники уголовного розыска
Спустя несколько дней после убийства они вернулись и подожгли квартиру
На неожиданную находку мужчина наткнулся в овраге
Мошенницы представились соцработниками и зашли в квартиру пенсионера
Кражу организовали трудившиеся на заводе работники
Столкнулись грузовик и легковушка
Мужчину отправили в колонию
Перед нападением мужчина следил за старушкой
Тела мужчин обнаружили в машине
Маме ребёнка подозревается в причинении по неосторожности смерти
Жители Хужира ощутили подземные толчки