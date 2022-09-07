В Бурятии угонщик добровольно сдался полиции

Молодой человек угнал автомобиль на Щучьем озере



17 августа в полицию в Селенгинском районе обратилась жительница Улан-Удэ и заявила об угоне своего автомобиля.



Как рассказала женщина, накануне она, отдыхая в компании друзей, познакомилась с 28-летним молодым человеком. Пара нашла общий язык и решила вдвоём отправиться на Щучье озеро. Вечером женщина отошла в магазин, а вернувшись обратно, не нашла ни нового знакомого, ни своего автомобиля.



Спустя несколько дней в дежурную часть районного отделения полиции добровольно пришёл угонщик. Он признался в совершённом преступлении.



Молодой человек рассказал, что разбил стекло в машине и завёл её запасными ключами, которые лежали в салоне. Он планировал добраться на угнанном автомобиле до Улан-Удэ, однако по дороге бросил его на обочине трассы в Иволгинском районе.



Из салона молодой человек стащил сумку с мобильным телефоном и деньгами, но по его словам, украденное, он потерял по дороге. Когда же удалось добраться до дома, он решил добровольно прийти в полицию с явкой с повинной, так как у него есть общие друзья с пострадавшей.



- Возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерное завладение автомобилем» и «Кража». Следствие продолжается, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

