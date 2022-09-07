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В Бурятии угонщик добровольно сдался полиции

В Бурятии угонщик добровольно сдался полиции
Происшествия, 
Молодой человек угнал автомобиль на Щучьем озере

17 августа в полицию в Селенгинском районе обратилась жительница Улан-Удэ и заявила об угоне своего автомобиля.

Как рассказала женщина, накануне она, отдыхая в компании друзей, познакомилась с 28-летним молодым человеком. Пара нашла общий язык и решила вдвоём отправиться на Щучье озеро. Вечером женщина отошла в магазин, а вернувшись обратно, не нашла ни нового знакомого, ни своего автомобиля.

Спустя несколько дней в дежурную часть районного отделения полиции добровольно пришёл угонщик. Он признался в совершённом преступлении.

Молодой человек рассказал, что разбил стекло в машине и завёл её запасными ключами, которые лежали в салоне. Он планировал добраться на угнанном автомобиле до Улан-Удэ, однако по дороге бросил его на обочине трассы в Иволгинском районе.

Из салона молодой человек стащил сумку с мобильным телефоном и деньгами, но по его словам, украденное, он потерял по дороге. Когда же удалось добраться до дома, он решил добровольно прийти в полицию с явкой с повинной, так как у него есть общие друзья с пострадавшей.

- Возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерное завладение автомобилем» и «Кража». Следствие продолжается, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
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