В Бурятии сотрудники ФСБ поймали сбытчиков «травы» и синтетики

Задержаны жители Северобайкальска и Улан-Удэ



УФСБ России по Бурятии в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотических средств выявило наркосбытчиков в Улан-Удэ и Северобайкальск.



Так, житель Улан-Удэ попытался организовать канал поставок наркотических средств каннабисной группы из Бурятии в Иркутскую область.



В Северобайкальске группа лица пыталась продавать синтетические наркотики. Вещества, которые в них содержатся, вызывают сильное привыкание, наносят удар по физическому и психическому здоровью человека.



- В отношении задержанных возбуждены и расследуются уголовные дела, - сообщили в пресс-службе пресс-служба УФСБ России по Бурятии.



