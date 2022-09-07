Задержаны жители Северобайкальска и Улан-Удэ
УФСБ России по Бурятии в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотических средств выявило наркосбытчиков в Улан-Удэ и Северобайкальск.
Так, житель Улан-Удэ попытался организовать канал поставок наркотических средств каннабисной группы из Бурятии в Иркутскую область.
В Северобайкальске группа лица пыталась продавать синтетические наркотики. Вещества, которые в них содержатся, вызывают сильное привыкание, наносят удар по физическому и психическому здоровью человека.
- В отношении задержанных возбуждены и расследуются уголовные дела, - сообщили в пресс-службе пресс-служба УФСБ России по Бурятии.
В Бурятии сотрудники ФСБ поймали сбытчиков «травы» и синтетики
Происшествия, Фото:
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