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В Бурятии сотрудники ФСБ поймали сбытчиков «травы» и синтетики

В Бурятии сотрудники ФСБ поймали сбытчиков «травы» и синтетики
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Задержаны жители Северобайкальска и Улан-Удэ

УФСБ России по Бурятии в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотических средств выявило наркосбытчиков в Улан-Удэ и Северобайкальск.

Так, житель Улан-Удэ попытался организовать канал поставок наркотических средств каннабисной группы из Бурятии в Иркутскую область.

В Северобайкальске группа лица пыталась продавать синтетические наркотики. Вещества, которые в них содержатся, вызывают сильное привыкание, наносят удар по физическому и психическому здоровью человека.

- В отношении задержанных возбуждены и расследуются уголовные дела, - сообщили в пресс-службе пресс-служба УФСБ России по Бурятии.

наркотики

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