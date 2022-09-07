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В Иркутской области супругов арестовали за убийство знакомого

В Иркутской области супругов арестовали за убийство знакомого
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Спустя несколько дней после убийства они вернулись и подожгли квартиру

В Иркутской области 37-летний житель города Железногорск-Илимский и его 25-летняя жена задержаны за убийство знакомого и поджог его квартиры.

По версии следствия, супруги выпивали в гостях у приятеля в его квартире. Во время застолья муж и жена решили убить мужчину, чтобы похитить его имущество.

- Мужчина нанёс потерпевшему множественные ножевые ранения, от которых 57-летний хозяин квартиры скончался. Далее супруги забрали около 30 тысяч рублей, банковскую карту и иное имущество потерпевшего, после чего скрылись, - сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.

Спустя несколько дней супруги вернулись в квартиру, облили входную дверь и лестничные марши подъезда бензином и подожгли.



По горячим следам они были задержаны сотрудниками полиции. По ходатайству следствия судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
убийство

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